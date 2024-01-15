Армия Израиля не планирует выходить из Хан-Юниса в Газе

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военная операция требует времени, и сейчас армия работает над устранением руководства ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует выводить войска из города Хан-Юнис на юге сектора Газа или из какого-либо другого района в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Мы [армия Израиля] не намерены отходить ни из Хан-Юниса, ни из любого другого места [в секторе Газа]. Военная операция требует времени", - сказал он.

"Мы [ЦАХАЛ] работаем совместно с ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) над устранением руководства [движения] ХАМАС", - добавил Хагари. "Каждый день мы оцениваем свои действия и стремимся совершенствоваться дальше", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.