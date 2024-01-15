Байден планирует в контакте с Катаром и Египтом добиваться освобождения заложников ХАМАС

По словам президента Соединенных Штатов, в плену у радикального движения находятся более 100 человек, включая 6 граждан США

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в тесном контакте с руководством Катара, Египта и Израиля добиваться освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении президента, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, ХАМАС уже 100 дней удерживает в секторе Газа более 100 заложников, включая 6 граждан США. Американский лидер заверил, что он и его помощники "работали безостановочно с целью освобождения" этих людей. "На прошлой неделе госсекретарь [США Энтони] Блинкен снова был в регионе, он добивался возможности заключить сделку по освобождению всех, кого еще удерживают. Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с моими коллегами в Катаре, Египте и Израиле с целью возвращения всех заложников домой к семьям", - добавил президент. Он заверил, что США и их партнеры "не сдаются" в том, что касается усилий на этом направлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.