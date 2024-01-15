ЦАХАЛ заявил, что "Хезболлах" будет платить "все более высокую цену" за атаки на Израиль

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари добавил, что военные продолжат наносить ущерб ливанскому шиитскому движению

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит отвечать на обстрелы с территории Ливана, подобные удару с использованием противотанковых ракет по населенному пункту Кфар-Юваль на севере еврейского государства, в результате которого 14 января были убиты двое израильтян. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, отметив, что ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" придется платить за свои атаки "все более высокую цену".

"Ранее в результате ракетного обстрела жилого дома в Кфар-Ювале погибли двое мирных жителей. "Хезболлах" - террористическая организация, которая убивает мирных жителей. Мы не будем допускать причинения вреда гражданскому населению, цена за это будет взыскана не только вечером [14 января], но еще и в будущем. Мы нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане, и мы продолжим наносить ущерб организации и взыскивать с нее все более высокую цену [за атаки]", - сказал Хагари.

"Мы полны решимости изменить ситуацию с безопасностью на севере [у границы с Ливаном] и параллельно продолжаем концентрировать внимание на секторе Газа, где удерживаются заложники", - добавил представитель ЦАХАЛ.

Двое израильтян погибли 14 января в результате обстрела приграничного района на севере страны, сообщила газета The Times of Israel. Вечером того же дня ЦАХАЛ нанес ответные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане, включая оперативные командные центры организации, сообщила армейская пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.