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Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ заявил, что "Хезболлах" будет платить "все более высокую цену" за атаки на Израиль

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари добавил, что военные продолжат наносить ущерб ливанскому шиитскому движению

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит отвечать на обстрелы с территории Ливана, подобные удару с использованием противотанковых ракет по населенному пункту Кфар-Юваль на севере еврейского государства, в результате которого 14 января были убиты двое израильтян. С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, отметив, что ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" придется платить за свои атаки "все более высокую цену".

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"Ранее в результате ракетного обстрела жилого дома в Кфар-Ювале погибли двое мирных жителей. "Хезболлах" - террористическая организация, которая убивает мирных жителей. Мы не будем допускать причинения вреда гражданскому населению, цена за это будет взыскана не только вечером [14 января], но еще и в будущем. Мы нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане, и мы продолжим наносить ущерб организации и взыскивать с нее все более высокую цену [за атаки]", - сказал Хагари.

"Мы полны решимости изменить ситуацию с безопасностью на севере [у границы с Ливаном] и параллельно продолжаем концентрировать внимание на секторе Газа, где удерживаются заложники", - добавил представитель ЦАХАЛ.

Двое израильтян погибли 14 января в результате обстрела приграничного района на севере страны, сообщила газета The Times of Israel. Вечером того же дня ЦАХАЛ нанес ответные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане, включая оперативные командные центры организации, сообщила армейская пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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