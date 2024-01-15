Fox: Хейли потратила за квартал $11 тыс. на дорогие отели, несмотря на курс на экономию

Сумма была потрачена на номера в четырех- и пятизвездных гостиницах, утверждает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Предвыборный штаб экс-постпреда при ООН Никки Хейли, претендующей на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии, потратил более $11 тыс. на номера в отелях класса "люкс", несмотря на заявления о бережливом использовании средств. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News, ознакомившийся с финансовой отчетностью Хейли за третий квартал 2023 года.

Из документов следует, что сумма была потрачена на номера в четырех- и пятизвездных отелях, в том числе в курортном городе Лонг-Бранч (штат Нью-Джерси), в штатах Техас и Айова, утверждает телеканал. Он обращает внимание, что это контрастирует с принципом рачительного использования средств в предвыборной кампании Хейли и ее критикой в адрес соперника губернатора Флориды Рона Десантиса. Его республиканка обвиняла в растрате миллионов долларов на предвыборную кампанию.

"Наша команда экономит деньги. Мы отслеживаем каждый пенни, который поступает к нам и потом тратится, потому что такой была наша установка с самого первого дня", - приводит Fox News выдержку из обращения, которое в качестве рассылки получали по электронной почте сторонники Хейли.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден (демократ) заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Десантис, Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами являются основными соперниками Трампа в гонке среди республиканцев.