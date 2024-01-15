Al Jazeera: израильские военные убили пять палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу

По сведениям телеканала, в числе погибших трое подростков

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Не менее пяти палестинцев, в том числе трое подростков, были убиты израильскими военными за минувшее воскресенье в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, двое подростков погибли в городе Эль-Бира, где израильские солдаты открыли огонь по машине скорой помощи, двое мужчин в Саире, а также еще один подросток в лагере беженцев Эйн-аль-Султан. Масштабные рейды продолжаются и в городе Калькилия. Израильские силы применили там бульдозер для разрушения жилого дома.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.