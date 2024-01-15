Эсминец США сбил над Красным морем выпущенную с территории Йемена ракету

Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, информация о пострадавших не поступала

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Эсминец Laboon в субботу сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с контролируемой хуситами территории Йемена. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"14 января примерно в 16:45 по времени Саны из контролируемых хуситами районов Йемена по американскому эсминцу Laboon (DDG 58), который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи побережья [провинции] Ходейда. О пострадавших и о каком-либо ущербе не сообщалось", - говорится в сообщении командования, опубликованном в X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.