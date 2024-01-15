Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили отношения РФ и КНДР

В министерствах иностранных дел государств также подняли вопрос ракетного пуска Пхеньяна

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Представители внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи обсудили по телефону ракетный пуск КНДР, а также отношения между Москвой и Пхеньяном. Об это сообщил японский МИД.

Как отмечается, они осудили ракетный пуск Пхеньяна, осуществленный 14 января, назвав этот шаг нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. "Кроме того, они обменялись мнениями по поводу текущей ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе российско-северокорейские отношения", - говорится в сообщении ведомства.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 14 января была успешно испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и "не имели никакого отношения к ситуации в регионе", указывает ЦТАК.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в воскресенье в Россию, где с 15 по 17 января она будет находиться с официальным визитом по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре прошлого года он посетил Пхеньян.

В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.