Глава Николаевской области считает, что уклонисты не должны "жить полной жизнью"

Виталий Ким также заявил, что уклоняющиеся от службы в ВСУ должны "сидеть дома"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинцы, которые уклоняются от мобилизации в вооруженные силы страны, не имеют права жить полной жизнью. Таким мнением поделился глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Если ты уклонист, то ты не имеешь права жить полной жизнью, "кайфовать". Если ты уклонист - сиди дома. Бывают разные обстоятельства: ты боишься или не хочешь принципиально. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", - сказал он в интервью телеканалу "Мы - Украина".

В конце декабря 2023 года Ким заявил о необходимости мобилизовать всех жителей Украины, но позднее выразил недовольство разговорами в обществе об отправке на фронт депутатов и полицейских.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года. Власти страны уже сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ.

В конце 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации и мерах ответственности для уклонистов. Однако после разбора в профильном комитете парламента документ, который вызвал шквал критики, был отозван на доработку. Между тем и депутаты, и офис президента признают, что новый вариант в любом случае будет содержать "непопулярные меры".