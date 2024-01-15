JPost: ХАМАС распространило видеозапись с тремя израильскими заложниками

На видео запечатлены 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский, которые просят израильское правительство вернуть их домой

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало новую видеозапись, на которой показаны три израильских заложника из числа захваченных радикалами 7 октября 2023 года. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

На ней запечатлены 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский. Они представляются и просят израильское правительство вернуть их домой.

Пока неясно, когда было снято видео. ХАМАС заявило, что о судьбе всех троих заложников будет сообщено в понедельник.

Публикация записи произошла на следующий день после того, как в Тель-Авиве прошла массовая 24-часовая манифестация с участием более 300 тыс. человек, посвященная 100 дням с момента устроенной ХАМАС резни.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.