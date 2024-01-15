Главой Генштаба Вооруженных сил Казахстана назначили Султана Камалетдинова

С ноября 2021 года он находился на должности заместителя министра обороны

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Султана Камалетдинова начальником Генштаба ВС республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в распоряжении лидера страны.

Камалетдинов родился в 1965 году. С ноября 2021 года занимал должность заместителя министра обороны.

Ранее в понедельник по распоряжению Токаева пост начальника Генштаба ВС Казахстана покинул Марат Хусаинов. Кроме того, президент освободил Русланбека Бекжигитова от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности республики.

Причины кадровых решений главы государства не приводятся.