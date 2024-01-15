СМИ: Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Украина

По сведениям вещательной корпорации ABC, это решение вызвало недовольство проукраинских активистов

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Министерство обороны Австралии приступило к утилизации списанных в сентябре 2023 года военных вертолетов MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Киева передать их Украине. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, Минобороны Австралии завершило демонтаж 45 списанных вертолетов MRH-90 Taipan. Поскольку никто не проявил интереса к комплектующим, ведомство приступило к их утилизации экологически чистым и экономически эффективным способом, пояснила корпорация.

По ее сведениям, это решение вызвало недовольство проукраинских активистов, потребовавших от властей передать Taipan Киеву. "Австралийское правительство по какой-то причине хочет, чтобы мы все [граждане страны] заплатили за демонтаж и захоронение вертолетов в австралийской земле, за загрязнение нашей окружающей среды вместо того, чтобы передать их нуждающейся дружественной стране", - приводит ABC слова лидера активистов Антона Богдановича.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду на то, что возможность получить списанную воздушную технику "еще существует". "Мы еще не получали никакого ответа [на просьбу передать вертолеты Киеву]", - сказал он.

Австралия заявила о досрочном прекращении эксплуатации MRH-90 Taipan в сентябре 2023 года, это произошло после аварии такого вертолета, повлекшей гибель четырех военнослужащих. В декабре прошлого года Киев официально попросил у Канберры передать ему все 45 списанных вертолетов. Отказа на эту просьбу не последовало, однако в январе текущего года австралийское Минобороны заявило, что все воздушные суда уже демонтированы. В ведомстве напомнили, что общий объем помощи, направленной Канберрой Киеву, превышает 910 млн австралийских долларов (около $610 млн).