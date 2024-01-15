Китай заявил о готовности развивать сотрудничество со Швейцарией

Премьер Госсовета КНР Ли Цян также отметил, что Пекин готов поддерживать контакты с Берном "в совместном решении глобальных проблем"

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китай готов работать со Швейцарией над углублением взаимного доверия и расширением взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в Цюрих.

"Китай готов работать со Швейцарией, чтобы следовать важным стратегическим договоренностям, достигнутым главами двух стран, в дальнейшем углублять политическое взаимное доверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и дружбу между народами двух стран", - приводит его слова агентство Xinhua.

Премьер Госсовета КНР также подчеркнул, что Китай "готов поддерживать тесные контакты и координацию со Швейцарией в совместном решении глобальных проблем".

Ли Цян примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 2024 года, который проходит в Давосе с 14 по 17 января.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций.