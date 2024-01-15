Маск заявил о своем доверии претенденту на пост президента США Рамасвами

Владелец SpaceX и Tesla в социальной сети X положительно ответил на вопрос одного из пользователей о том, доверяет ли он кандидату от Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Илон Маск сообщил в воскресенье, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии, бизнесмену Вивеку Рамасвами.

Владелец SpaceX и Tesl в социальной сети X (ранее Twitter) положительно ответил на вопрос одного из пользователей о том, доверяет ли он Рамасвами.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский глава Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, сейчас он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников, помимо Рамасвми, входят губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.