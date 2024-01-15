Япония заявила, что считает Тайвань партнером

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси отметил, что Токио продолжит развивать сотрудничество с островом

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Япония считает Тайвань важным партнером и другом и намерена углублять сотрудничество, исходя из своей позиции о поддержании рабочих отношений на неправительственном уровне. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Для Японии Тайвань является важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и гуманитарные обмены. Правительство Японии будет работать для углубления сотрудничества и обменов с Тайванем, учитывая позицию о поддержании рабочих отношений на неправительственной основе", - сказал он, комментируя прошедшие на острове выборы. Говоря о ситуации вокруг Тайваня, Хаяси повторил позицию Токио, где неоднократно заявляли, что надеются на решение вопроса мирным путем.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

По итогам выборов в МИД Китая заявили, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове, а в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью.