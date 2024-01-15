СМИ: итоги выборов на Тайване могут обострить его экономические отношения с Пекином

Победивший на выборах Лай Циндэ известен жестким отношением к Пекину, сообщила газета Nikkei

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Избрание на пост главы администрации Тайваня представителя правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ способно обострить экономические отношения острова с материковым Китаем, поскольку победивший на выборах политик известен жестким отношением к Пекину. Нарастание такого конфликта чревато глобальными последствиями и проблемами в мировых цепочках поставок, сообщила газета Nikkei.

Материковый Китай и Тайвань, отмечает она, находятся в отношениях экономической взаимозависимости, остров - крупнейший торговый партнер материковой части страны. В 2023 году на Тайвань приходилось 35% экспорта и 20% импорта народной республики. Материковый Китай, пишет газета, серьезно зависит от закупок полупроводников на Тайване, которые используются в электронных устройствах, включая смартфоны.

Nikkei напоминает, что Пекин уже вводил против острова экономические санкции, в том числе запрет на импорт сельскохозяйственных товаров и отмену таможенных льгот для 12 видов промышленной продукции. В деловых кругах Тайваня высказываются опасения, что такие меры будут ужесточены после избрания Лай Циндэ, выступающего за дальнейшее сближение с США, говорится в публикации.

Нарастание конфликта и взаимный обмен мерами экономического возмездия могут вызвать хаос в мировой системе поставок с учетом важной роли Тайваня, на который приходится до 90% производства сложных полупроводников, пишет газета. Она предупреждает, что ситуация еще более обострится, если на стороне Тайваня выступят США, проводящие политику экономических санкций в отношении КНР. По оценке издания, ситуация вызывает беспокойство и у японского бизнеса.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламент). Победу одержал действующий заместитель главы администрации Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов. Он вступит в должность в мае. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.