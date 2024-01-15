СМИ: Турция начнет "дипломатическую атаку" в ответ на нападения РПК на военных в Ираке

По данным газеты Hürriyet, страна также активизирует противодействие РПК и "Исламскому государству" на своей территории, в сопредельных Ираке и Сирии, укрепит там свои передовые базы и "очистит регион от террористов"

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Власти Турции намерены активизировать дипломатические усилия для противодействия Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в республике), боевики которой в последние дни совершили несколько нападений на турецких военных в Северном Ираке. Об этом сообщает газета Hürriyet отмечая, что "дипломатическую атаку" начнут турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан. Издание не называет конкретно страны, с которыми намерены провести переговоры турецкие руководители, однако дает понять, что в первую очередь идет о США и союзниках Анкары по НАТО, которых она неоднократно обвиняла в поддержке РПК, главным образом ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны", обучении и снабжении оружием сепаратистов.

Hürriyet не исключает, что за нападениями на турецких военных стоят США и Израиль, которые, используя РПК, отвечают на дипломатическую активность Турции по урегулированию кризиса в Газе. Применительно к Израилю, утверждает газета, это еще и "ответ на операции, проведенные [в Турции] против "Моссада". В Турции были задержаны десятки агентов службы израильской внешней разведки, которые в том числе готовили похищения палестинцев.

Параллельно дипломатической активности, пишет газета, Турция активизирует противодействие РПК и "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ) на своей территории, в сопредельных Ираке и Сирии, укрепит там свои передовые базы и "очистит регион от террористов". Именно в этом контексте следует рассматривать заявление Эрдогана на совещании по вопросам безопасности в минувшую субботу, когда он заявил, что "Турция не допустит создания террористического государства у своих границ", отмечает Hürriyet.

Ранее сообщалось, что турецкая армия в ответ на нападения на турецких военных в конце прошлой недели, когда погибли девять военнослужащих, провела несколько воздушных операций на севере Ирака и Сирии. Ликвидировано свыше 70 боевиков РПК, уничтожены их убежища в горной местности, логистическая инфраструктура, нефтехранилища и другие объекты.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.