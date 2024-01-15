Politico: переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом

На это может повлиять рост популярности правых партий, считает газета

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий. С такой оценкой выступило европейское издание газеты Politico.

Газета напоминает, что в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен поддержала коалиция из проевропейских партий ЕС - консервативная Европейская народная партия, социалисты и либералы. Они обеспечили ей "лишь незначительное большинство 383 голоса" при необходимом минимуме 374 голоса. "С учетом того, что ультраправые набирают силу по всей Европе, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями в попытках повторно одержать победу", - полагает Politico.

Французский депутат Европарламента от этой коалиции заявил изданию, что в вопросе переизбрания главы ЕК "может произойти настоящий сюрприз". По его словам, если коалиция не получит большинства на будущих выборах, что, по оценкам депутата "очень возможно", то "тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать". Как указал Politico неназванный европейский дипломат, фон дер Ляйен "несомненно, лидирует [среди других кандидатов на этот пост], но с такими [результатами] опросов [европейских партий] еще слишком рано говорить о том, будет ли она переизбрана".

Ранее Politico сообщала о недовольстве высокопоставленных лиц Евросоюза тем, что председатель ЕК все чаще выходит за рамки должностных полномочий. По информации издания, фон дер Ляйен не консультируется с главами стран ЕС перед принятием важных политических решений. По оценкам Politico, недовольство в столицах ЕС может угрожать шансам главы ЕК на переизбрание на второй срок после очередных выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.