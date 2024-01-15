Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав остров частью КНР

Президент страны Дэвид Адеанг указал, что правительство республики будет "сосредоточено на продвижении Науру к процветанию и это решение стало первым важным шагом в этом направлении"

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Республики Науру объявило об отказе от признания Тайваня отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая. Соответствующее заявление сделал президент страны Дэвид Адеанг.

"Республика Науру больше не будет признавать Китайскую Республику - Тайвань как отдельную страну, считая ее неотъемлемой частью территории Китая. С этого дня [15 января 2024 года] Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем и больше не будет иметь с ним никаких официальных отношений", - заявил он, подчеркнув, что это решение "никоим образом не должно повлиять на существующие теплые отношения Науру с другими странами". Видообращение главы государства было опубликовано на официальной странице правительства Науру в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также Адеанг указал, что правительство тихоокеанской республики будет "сосредоточено на продвижении Науру к процветанию и это решение стало первым важным шагом в этом направлении". "Науру остается суверенным и независимым государством и будет добиваться возобновления полноценных дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой", - сказал он.

Как ожидается, Адеанг выступит с заявлением по этому поводу на следующем заседании парламента, а также с общенациональным обращением по местному телевидению и радио.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.