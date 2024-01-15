В Польше организовали три смены производства тротила

По данным Rzeczpospolita, оборонная промышленность страны также намерена производить по 100 тыс. винтовок ежегодно

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Польская оборонная промышленность через два года планирует производить по 100 тыс. винтовок ежегодно. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Через два года оружейная фабрика "Лучник" (ucznik) в Радоме намерена производить по 100 тыс. винтовок ежегодно. До войны на Украине такая информация звучала бы как научная фантастика. Сегодня это показывают видимые невооруженным взглядом инвестиции и технологическое ускорение", - пишет издание.

Газета также цитирует Яна Шведо, директора оборонного завода Huta Stalowa Wola, производящего САУ "Краб", самоходные минометы "Рак", а также БТР и БМП. "Мы получили два года для того, чтобы удвоить выпуск продукции. [Уже] подготовлены новые территории, приняты новые работники, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых", - сказал Шведо.

По информации газеты, 500 работников находящейся в городе Быдгощ фирмы Nitro-Chem, выпускающей различные взрывчатые вещества, включая тротил, работают в три смены. "Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", - сообщил газете директор предприятия Доминик Савицкий.