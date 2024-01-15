СМИ: военные учения НАТО Furious Wolf 24 пройдут в Латвии в январе

По данным портала LSM, в учениях примут участие специалисты по авиационной огневой поддержке из США, Чехии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Германии

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Военные учения НАТО Furious Wolf 24 пройдут с 15 по 19 января в Адажском и Сигулдском краях Латвии. Об этом сообщил латвийский портал LSM.

Он отмечает со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Вооруженных Сил (ВС) Латвии, что в учениях примут участие специалисты по авиационной огневой поддержке из США, Чехии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Германии. Во время учений пройдут полеты истребителей на малой высоте как днем, так и в темное время суток. "Такие военные учения значительно улучшают понимание своей роли каждого подразделения при выполнении совместных задач", - указано в сообщении ВС Латвии.

Учения Furious Wolf регулярно проводятся во всех трех странах Балтии, и их целью является отработка авиационной огневой поддержки подразделений как в городской среде, так и за ее пределами.