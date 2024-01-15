Болгария готовит инфраструктуру для размещения около 5 тыс. бойцов НАТО

Министр обороны ТодорТагарев уточнил, что в нее входят не только места для размещения союзников, но и многие другие объекты

СОФИЯ, 15 января. /ТАСС/. Инфраструктурные объекты для размещения около 5 тыс. военнослужащих НАТО будут построены на территории Болгарии. Об этом в интервью телеканалу BTV заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Во время моего визита в США обсуждали возможности обеспечения необходимой инфраструктуры для размещения многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории. США готовы помочь использовать для финансирования ее строительства различные международные фонды. Есть план, чтобы численность боевой группы НАТО на восточном фланге НАТО выросла до уровня бригады - до около 5 тыс. военнослужащих. В настоящий момент нет четкого графика проведения работы, но мы готовы своевременно обеспечить все необходимое", - сообщил министр.

Тагарев уточнил, что в необходимую инфраструктуру входят не только места для размещения союзников, но и многие другие объекты. "Инфраструктура означает дороги и железнодорожные линии, которые способны обеспечить быстрое развертывание войск союзников на нашей территории. Означает трубопроводы и склады для топлива. Означает и места для размещения военнослужащих. Работаем по всем этим вопросам, но не все из них находятся в компетенции Минобороны", - отметил он.

Ранее сообщалось, что стоимость военного городка, который хотят построить в Болгарии для размещения многонациональной боевой группы НАТО, составит более 100 млн левов (более €50 млн), а база должна быть готова до 2025 года.