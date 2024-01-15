Bloomberg: в Ливане нескольким ведомствам приказали быть готовыми к началу войны

По данным портала Naharnet, с 8 октября из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Правительство Ливана отдало распоряжение привести несколько ведомств в состояние повышенной готовности в связи с возможным началом войны с Израилем. Об этом информировало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, правительственный приказ коснулся нескольких министерств и больниц.

По информации ливанского новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. По причине военной эскалации было эвакуировано 115 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 153 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц возросло до 75 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.