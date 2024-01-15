В Эквадоре более 1,3 тыс. человек задержали после начала беспорядков

Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 327 человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Об этом сообщила администрация президента Даниэля Нобоа.

"В период с 9 по 14 января 2024 года задержано 1 327 подозреваемых, из них 143 - по подозрению в терроризме. 5 террористов ликвидированы, 11 сотрудников полиции освобождены, 2 сотрудника полиции погибли при исполнении обязанностей", - указано на странице администрации в X (ранее Twitter).

Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ. Также они освободили 11 полицейских и 201 сотрудника исправительных учреждений.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.