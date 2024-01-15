В Иране заявили, что не отдают приказы силам сопротивления в регионе

Они действуют независимо и в рамках своих интересов, сообщил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Иран не отдает никаких приказов силам сопротивления в регионе, они действуют независимо и в рамках своих интересов. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и исключительно в рамках своих интересов. Иран не отдает им никаких приказов", - приводит слова министра официальный Telegram-канал МИД Ирана.

Также он отметил, что "если бы не были сформированы силы сопротивления в Сирии и Ираке для борьбы с терроризмом, то сегодня Сирия и Ирак выглядели бы совсем по-другому". По его словам, если бы силы сопротивления не обеспечивали безопасность в регионе, то Израиль бы вышел из своих границ.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября прошлого года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Шиитские вооруженные формирования в Ираке и Сирии со своей стороны начали проводить атаки на американские военные базы в этих странах "в ответ на массовые расправы над палестинским населением со стороны Израиля, которого поддерживают США".