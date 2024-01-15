Филиппо призвал распустить НАТО из-за подготовки Германии к конфликту с Россией

По словам лидера французской партии "Патриоты", это означает, что представители США, "которые используют европейский континент как игровую площадку", не отказались от идеи развязать третью мировую войну в Европе

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти республики выйти из НАТО или распустить альянс в связи с публикацией германской газеты Bild о том, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) якобы готовится к эскалации вооруженного противостояния между Россией и НАТО, которая может начаться уже в феврале.

"Германская газета Bild опубликовала на первой полосе сенсацию: внутренний документ <...> Бундесвера, в котором говорится о подготовке германской армии в течение нескольких недель, возможно, в феврале, к вооруженному конфликту с Россией", - написал Филиппо в X (ранее Twitter). По его словам, это означает, что представители США, "которые используют европейский континент как игровую площадку, не отказались от [идеи развязать] третью мировую войну" в Европе, о чем ясно говорит стратегия НАТО на 2030 год. В этой связи политик призвал французское правительство "выйти из НАТО, уничтожить НАТО и добиться мира" с Россией.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный документ Бундесвера, что германские военные рассматривают сценарий, согласно которому Россия якобы может спровоцировать искусственный конфликт в районе Сувалкского коридора, чтобы вторгнуться на территорию НАТО. В этом случае, как пишет издание, НАТО к лету 2025 года отправит 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг. В ответ на запрос Bild в Минобороны ФРГ заявили, что рассмотрение "различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневного военного дела".

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области и Гродненской области (Беларусь). В случае его блокировки Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.