Белорусские военнослужащие пройдут в РФ курсы подготовки инструкторов

В конце августа - начале октября 2023 года подготовку в России прошли военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие пройдут в России курсы подготовки инструкторов с учетом опыта проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными силами России в ходе ведения специальной военной операции. После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В конце августа - начале октября 2023 года подготовку в России прошли военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии. В белорусском Минобороны отмечали, что "личный состав прошел курс подготовки по программе, учитывающий опыт специальной военной операции, освоил новые формы и методы ведения боя, отработал тактические приемы с учетом требований современного общевойскового боя".

Соглашение об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих было подписано в Минске 28 марта 2023 года, в начале июля указ о его ратификации подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в начале декабря - президент РФ Владимир Путин.

В начале ноября 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки - два в Белоруссии и один в России.

Центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих двух стран. Их основными задачами являются совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военнослужащие также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы. Также среди задач обозначена унификация боевой подготовки вооруженных сил двух государств.