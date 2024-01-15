Парламент Турции возобновит работу с борьбы с терроризмом

Заявки Швеции в повестке нет

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Парламент Турции во вторник возобновит работу после зимних каникул и начнет ее с заседания, посвященного борьбе с терроризмом. Вопроса ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО в повестке Генассамблеи заксобрания пока нет, сообщил ТАСС источник в турецких политических кругах.

"Парламент 16 января возобновит работу с заседания, на котором о ситуации в борьбе с терроризмом расскажут главы МИД и Минобороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер. По его итогам планируется принять соответствующую резолюцию. Вопрос утверждения ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО в повестку Генассамблеи не внесен. На голосование депутатов в первоочередном порядке будут вынесены другие законодательные акты", - сказал собеседник.

Комиссия по международным делам турецкого Меджлиса 26 декабря одобрила заявку Швеции о принятии в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших участие в голосовании депутатов 600-местного парламента. Глава комиссии по международным вопросам парламента Турции Фуат Октай сообщал ранее журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.