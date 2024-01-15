СМИ: не менее шести хуситов погибли в результате удара по провинции Ходейда

По данным Sky News Arabia, также жертвами удара по объекту "Ансар Аллах" стали двое советников шиитской партии "Хезболлах", которая наряду с Ираном оказывает военную и техническую поддержку хуситам на территории Йемена

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть членов мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" погибли в воскресенье в результате удара по провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Кроме того, жертвами удара по объекту "Ансар Аллах" в Ходейде стали двое советников шиитской партии "Хезболлах", которая наряду с Ираном оказывает военную и техническую поддержку хуситам на территории Йемена.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что один из объектов "Ансар Аллах", расположенный в северной части провинции Ходейда, подвергся атаке. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждал, что удар нанесли американские и британские военные самолеты. В свою очередь представитель Пентагона сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты и возглавляемая ими международная коалиция не наносили ударов по Йемену в воскресенье.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.