Доминик де Вильпен отметил, что Европа не предоставила Киеву средств для своевременного решения задач, поэтому контрнаступление провалилось

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Страны Запада начали поддерживать Украину, не осознав ни целей, ни сроков этой помощи. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

"Нам кажется, что мы все сделали хорошо. Что мы задействовали все средства, сохранили единство Европы и Запада, поддерживая Украину. Но если мы посмотрим правде в глаза, то станет ясно, что мы не обозначили наши цели. Мы не предоставили Украине средств для своевременного решения хоть какой-нибудь задачи, поэтому контрнаступление и провалилось. Кроме того, мы так и не определили график наших действий", - отметил он.

Украинская армия с начала июня 2023 года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления о том, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.

Де Вильпен с 2002 по 2004 год занимал пост министра иностранных дел Франции. В 2005 году занимавший в то время пост президента республики Жак Ширак назначил его главой правительства. Эту должность де Вильпен занимал до 2007 года.