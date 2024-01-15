15 января, 08:46,
обновлено 15 января, 09:36
Палестино-израильский конфликт

В Газе заявили, что число жертв с 7 октября превысило 24 тыс.

AP Photo/ Adel Hana
© AP Photo/ Adel Hana

Еще 60 834 человека пострадали

БЕЙРУТ, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере 24 100 человек погибли в секторе Газа с начала эскалации 7 октября прошлого года палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

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По ее данным, в общей сложности 60 834 человека пострадали. Согласно сообщению, за последние 24 часа в Газе в результате действий израильской армии погибли 132 человека, еще 252 получили ранения.

Как отмечается в заявлении, множество тел погибших все еще остаются под завалами разрушенных обстрелами строений и на дорогах Газы. Спасателям и представителям местной службы гражданской обороны не удается до них добраться. 

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