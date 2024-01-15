Испанская газета заявила о проблемах безопасности при найме переводчиков для ВСУ

Как пишет ABC, во многих странах НАТО в качестве переводчиков выступают сами военнослужащие армий

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Испанская газета ABC обратила внимание на возможные проблемы в сфере безопасности из-за заключения министерством обороны страны контракта на €8 млн с компанией, которая должна заниматься переводом для проходящих обучение в королевстве украинских солдат.

Как пишет издание, во многих странах НАТО в качестве переводчиков выступают сами военнослужащие армий. Аналогичным образом изначально поступала и Испания. Затем Минобороны наняло для этих целей компанию Ofilingua, которая работала над проектом до конца 2023 года. Как заверяет газета, речь шла о проверенном предприятии, и ведомство могло заранее проанализировать данные о каждом переводчике.

Вслед за этим министерство провело новый конкурс, основным критерием которого стал экономический аспект, его победителем стала компания Oncall Europa. Как утверждает издание, это предприятие было учреждено в сентябре 2022 года с уставным капиталом в €3 тыс. и начало работать в ноябре того же года. На конец года у компании не было сотрудников, а ее единственным управляющим значилось лицо ливанского происхождения.

По информации ABC, ранее Oncall Europa была исключена из двух публичных тендеров за предоставление предложения, не имея возможности обосновать, как она может выполнить работу по очень низкой цене. Издание обращает внимание на возможные бреши в безопасности при заключении контракта. Так, по ее мнению, речь идет о компании, которая еще не прошла предварительный контроль.

Отсутствие контроля в отношении переводчиков представляет собой опасность, учитывая, что украинских солдат обучают среди прочего обращению со взрывчаткой. Газета считает, что такие сведения могут быть использованы террористами или преступными группировками.

С начала конфликта на Украине около 3,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение на территории Испании.