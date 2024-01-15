Глава Минобороны Британии заявил, что не будет начинать наземную операцию против хуситов

При этом Грант Шэппс отметил, что Великобритания может нанести повторные удары по позициям хуситов в случае необходимости

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании не собирается проводить наземную операцию для борьбы с мятежным движением "Ансар Аллах" в Йемене, однако оставляет за собой право нанести новые ракетные удары по объектам хуситов. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Наше намерение состоит не в том, чтобы идти в Йемен или предпринимать подобного рода действия, а в том, чтобы просто послать четкий недвусмысленный сигнал хуситам, которых поддерживает Иран, о том, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо", - сказал министр в интервью телеканалу Sky News. По его словам, Лондон готов защищать свободу навигации в международных водах.

При этом Шэппс отметил, что Великобритания в случае необходимости может нанести повторные удары по позициям хуситов. "Если мы будем вынуждены предпринять дальнейшие шаги, то мы рассмотрим такой сценарий. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Им следует иметь в виду, что если они не остановятся, то тогда нам придется предпринять необходимые действия. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.