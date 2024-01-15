15 января, 09:25
Военная операция на Украине

Bloomberg: встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась "без четкого плана"

По данным агентства, Китай на встрече не присутствовал

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без выработки четкого плана действий. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Встреча советников по национальной безопасности, посвященная мирному плану Украины, закончилась в Давосе без [выработки] четкого плана", - отмечают его обозреватели. Во встрече приняли участие около 83 делегаций, среди которых 18 было из стран Азии и 12 - из Африки. Китай, "ключевой союзник России", на мероприятии не присутствовал, подчеркивают эксперты Bloomberg.

В свою очередь ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной продвигаемой Киевом "формуле мира", не было единства, и украинской делегации приходилось разъяснять свою позицию.

Встреча в Давосе

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине