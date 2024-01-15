Bloomberg: встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась "без четкого плана"

По данным агентства, Китай на встрече не присутствовал

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без выработки четкого плана действий. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

"Встреча советников по национальной безопасности, посвященная мирному плану Украины, закончилась в Давосе без [выработки] четкого плана", - отмечают его обозреватели. Во встрече приняли участие около 83 делегаций, среди которых 18 было из стран Азии и 12 - из Африки. Китай, "ключевой союзник России", на мероприятии не присутствовал, подчеркивают эксперты Bloomberg.

В свою очередь ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной продвигаемой Киевом "формуле мира", не было единства, и украинской делегации приходилось разъяснять свою позицию.

Встреча в Давосе

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч.