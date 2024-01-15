Президент Чехии прибыл в Тель-Авив для переговоров с лидерами Израиля

Петр Павел также встретится с жителями Израиля, которые находились в заложниках у боевиков ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Тель-Авив для переговоров с лидерами Израиля. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Павел проведет переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, председателем Кнессета Амиром Оханой и министром обороны Йоавом Галантом. Чешский лидер, согласно агентству, планирует также встретиться с жителями Израиля, которые находились в заложниках у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

По завершении визита в Израиль президент Чехии направится в Катар. В этой стране состоятся переговоры с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и встреча с вице-премьером, министром обороны Халед бен Мухаммедом аль-Атыйя.