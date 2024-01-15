В Германии выбрали "антислово года - 2023"

Им стало "ремиграция"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. "Ремиграция" выбрана в Германии "антисловом 2023 года". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на жюри ежегодного конкурса.

"Это слово в [правоэкстремистском] "Движении идентичности" ("Identitaere Bewegung"), правых партиях и других правых и правоэкстремистских группах превратилось в эвфемизм требования принудительной высылки вплоть до массовых депортаций людей с миграционным прошлым", - обосновало жюри свой выбор.

На прошлой неделе портал Correctiv сообщил, что в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней якобы в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему депортации из Германии. В соответствии с его представлениями, высылке должны подвергнуться соискатели статуса беженца, а также "не ассимилировавшиеся граждане", уже получившие германский паспорт. По данным СМИ, Зельнер при этом использовал слово "ремиграция",

"Антислово года" ежегодно выбирается с 1991 года. Его выбор изначально осуществляло Общество немецкого языка в Висбадене, однако затем было учреждено отдельное независимое жюри, которое объявляет слова, противоречащие принципам демократии, уважения человеческого достоинства либо дискриминирующие отдельные общественные группы. Акция призвана способствовать размышлениям о выборе слов и их использовании при повседневном общении.