Число задержанных палестинцев на Западном берегу с начала эскалации приблизилось к 6 тыс.

Палестинская комиссия по делам заключенных утверждает, что "кампании оккупационных сил сопровождаются массовыми рейдами, жестокими избиениями и угрозами в адрес задержанных и их семей"

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Число задержанных израильскими силовиками палестинцев на Западном берегу реки Иордан с 7 октября прошлого года возросло до 5 930. Об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, за минувшую ночь задержаны "по меньшей мере 55 граждан на Западном берегу". В частности, массовая операция по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в причастности к террористической деятельности была проведена в провинции Наблус. Там были взяты под стражу не менее 25 студентов Национального университета ан-Наджах. Кроме того, израильские силовики провели операции в провинциях Дженин, Иерусалим, Рамалла, Тубас и Хеврон. Таким образом, "общее число задержаний после 7 октября возросло до 5 930", подчеркивается в заявлении, опубликованном на официальной странице комиссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Палестинская комиссия по делам заключенных утверждает, что "кампании оккупационных сил сопровождаются массовыми рейдами, жестокими избиениями и угрозами в адрес задержанных и их семей".