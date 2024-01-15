Израильские силы задержали в вузе Наблуса группу подозреваемых в связях с ХАМАС

По данным военных, речь идет об активистах молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", действующей во многих вузах на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Группа из девяти человек, подозреваемых в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС, задержана израильскими силовиками на территории университета города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции действовали этой ночью в университете "Ан-Наджах" в Наблусе <...> и задержали девять разыскиваемых лиц, связанных со студенческой ячейкой ХАМАС", - говорится в сообщении.

По данным военных, речь идет об активистах молодежной группы "Аль-Кутла аль-Исламия", действующей во многих вузах на Западном берегу. Помимо разыскиваемых лиц, в университете Наблуса были задержаны для допросов и другие люди, отметили в армии.

В ходе ночных антитеррористических рейдов на Западном берегу израильские силовики уничтожили в городе Калькилия дома двух боевиков, связанных с ХАМАС и причастных к атакам против израильтян. Помимо этого, в поселке Аз-Забабда, расположенном к югу от Дженина, были задержаны еще пять человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террору, при их задержании были изъяты сотни тысяч шекелей, предназначавшихся, по данным израильских силовиков, для финансирования экстремистской деятельности.

В общей сложности минувшей ночью в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу задержаны 17 разыскиваемых лиц, все они переданы израильским службам безопасности для дальнейшего расследования, сообщили в армии.