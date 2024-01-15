В Испании заявили, что Израиль иногда не разграничивает боевиков и гражданское население

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид выступает за диалог со своими партнерами и союзниками по вопросу признания Палестины

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Израиль при ответе на нападение радикального движения ХАМАС в некоторых случаях не делает разграничения между объектами боевиков и гражданским населением. Такое мнение выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Ситуация на Ближнем Востоке, очевидно, меня очень беспокоит, потому что существует спираль насилия, которая начинается 7 октября с террористической атаки ХАМАС на Израиль и продолжается ответом Израиля, который иногда не разграничивает гражданское население и объекты террористов, - отметил дипломат в интервью газете El Periodico. - При израильских бомбардировках уже погибли многие тысячи беззащитных гражданских лиц".

Комментируя слушания по делу о возможном геноциде в Газе, министр отметил, что "Испания всегда поддерживает как Международный суд [ООН], так и Международный уголовный суд". "Конечно, мы всегда поддержим их вердикты и примем любое решение", - уточнил он.

Альбарес также отметил, что Мадрид выступает за диалог со своими партнерами и союзниками по вопросу признания Палестины. Глава МИД выступил за то, чтобы "палестинское государство и Государство Израиль взаимно гарантировали безопасность, процветание и стабильность всего Ближнего Востока".