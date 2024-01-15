Эксперты ВЭФ заявили, что посредники из средних держав могут помочь в решении по Украине

Аналитики Всемирного экономического форума отметили, что в число посредников могли бы войти Индия и Норвегия

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Формирование группы посредников из средних держав, получившей предварительное название M-10, могло бы способствовать урегулированию разногласий между крупными государствами, включая конфликт на Украине и вопросы стратегической стабильности. Такое мнение выразили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в программном документе "Формирование кооперации во фрагментированном мире" (Shaping Cooperation in a Fragmenting World).

"Необходима группа "посредников из средних держав" по [урегулированию] конфликтов, таких как между Россией и Украиной, - указано в нем. - В отличие от существующих односторонних мирных инициатив она обладала бы дипломатическим весом, спектром возможностей и геополитическим влиянием, которые позволили бы изменить условия переговоров о жизнеспособных вариантах окончания [конфликта] и достижении стабильного мира". Кроме того, по мнению аналитиков ВЭФ, эта же группа могла бы обеспечить возобновление переговоров о контроле над вооружениями, используя двусторонние связи с крупными державами для смещения фокуса на вопросы стабильности.

Полностью возможный состав этой группы аналитики ВЭФ не раскрывают, но отмечают, что в число посредников могли бы войти Индия и Норвегия.

Необходимость учреждения подобной группы, которую предлагается назвать M-10, обусловлена ростом разногласий между крупнейшими державами и слабой коммуникацией между существующими переговорными форматами, такими как Группа семи, Группа двадцати и БРИКС, добавляют эксперты. В число участников неформального объединения должны войти страны с "обширным дипломатическим и экономическим влиянием, которые при этом не считаются главными игроками в геополитическом соревновании".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.