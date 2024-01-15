Следующая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации пройдет в конце января

Председатель армянской комиссии вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что точная дата и место проведения уточняются

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Следующая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы состоится в конце января, точная дата и место проведения уточняются. Об этом заявил председатель армянской комиссии вице-премьер Мгер Григорян.

"Следующее заседание комиссий по делимитации границы состоится в конце января, конкретный день, время и место должны быть согласованы дополнительно", - отметил Григорян, его слова приводит "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"По предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий, в котором должны быть четко определены виды документов и правовых актов, имеющих юридическое значение, подлежащих использованию в совместной работе, последние топографические карты периода СССР, составленные на надлежащих правовых основаниях и изданные компетентными органами, должны быть идентифицированы органами и другие подобные вопросы", - указал вице-премьер.