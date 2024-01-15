Представители Белоруссии обсудили в Москве перспективы сотрудничества с регионами РФ

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым перспективные направления торгово-экономического сотрудничества

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в рамках Международной выставки-форума "Россия" на площадке ВДНХ в Москве обсудил перспективные направления торгово-экономического сотрудничества с руководством Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минфина.

Встреча главы белорусского ведомства с губернатором российского региона Игорем Артамоновым прошла на выставке в рамках Дня Липецкой области в РФ.

"Стороны обсудили возможные пути наращивания взаимного экспорта товаров и услуг. Липецкая сторона проявила заинтересованность к приобретению автобусной и снегоуборочной техники белорусского производства", - отметили в Минфине.

По данным пресс-службы, в качестве одного из перспективных направлений взаимного сотрудничества стороны обозначили строительство жилья и автомобильных дорог.

В рамках Дня Владимирской области на выставке "Россия" заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и его первым заместителем Александром Ремигой обсудила вопросы реализации соглашения между правительством Белоруссии и администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2024-2027 годы. Замминистра экономики отметила, что "белорусская сторона нацелена выполнить свои обязательства в полном объеме", - проинформировали в пресс-службе Минэкономики Белоруссии.

Там отметили, что в ходе встречи с мэром Владимира Дмитрием Наумовым Татьяна Бранцевич обратилась с просьбой информировать белорусскую сторону о проведении тендеров по закупкам техники и материалов для организаций и предприятий города. "Белорусские производители готовы в них участвовать. Например, отечественные производители лифтов заинтересованы в поставках своей продукции", - уточнили в Минэкономики республики.