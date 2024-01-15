Лебедев возглавит миссию наблюдателей СНГ на выборах в Белоруссии

В Исполкоме СНГ сообщили, что миссия наблюдателей от Содружества будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению МИД Белоруссии

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей СНГ на предстоящих в феврале парламентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества", - говорится в сообщении.

В Исполкоме СНГ добавили, что миссия наблюдателей от Содружества будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению МИД Белоруссии.

В начале января председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что у него в 20-х числах января запланирована встреча с Лебедевым, "который приедет в Минск открывать офис долгосрочной миссии СНГ". По словам Карпенко, "появилась уже обратная связь от Межпарламентской ассамблеи СНГ".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.