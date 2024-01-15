Глава МИД Израиля назвал Турцию "темной диктатурой" из-за скандала с футболистом

Исраэль Кац заявил о неприемлемости использования угроз в отношении спортсменов в политических целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подверг критике власти Турции после задержания в этой стране израильского футболиста Сагива Йехезкеля по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". По мнению Каца, этот шаг идет вразрез со спортивными ценностями и свидетельствует о превращении республики в "темную диктатуру".

"Турция стала темной диктатурой, которая работает против гуманитарных ценностей и ценностей спорта. Любой, кто задерживает футболиста за акт солидарности с 136 заложниками, которые более 100 дней удерживаются в руках кровожадной террористической организации, представляет культуру убийства и ненависти", - полагает израильский министр, чьи слова приводит портал Ynet.

"Я призываю мировое сообщество и международные спортивные организации принять меры против Турции", - добавил Кац, заявив о неприемлемости использования угроз в отношении спортсменов в политических целях. "Сегодня это Йехезкель, завтра - другой спортсмен", - считает он.

Задержание футболиста

14 января во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день с момента начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Вслед за этим совет директоров клуба исключил футболиста из состава. "Антальяспор" объяснил свое решение тем, что Йехезкель "поступил против национальных ценностей" Турции.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч затем сообщил о возбуждении дела в отношении израильского футболиста. Йехезкель после задержания заявил, что его действия не являлись провокацией.

Ранее в понедельник турецкий телеканал NTV сообщил, что прокуратура Антальи освободила Йехезкеля из-под стражи. Вслед за этим МИД Израиля подтвердил, что футболист на свободе и в течение дня должен вернуться на родину.

Обострение отношений Израиля и Турции

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Это обострение привело и к стремительному ухудшению турецко-израильских отношений, наладившихся в предыдущие годы. Комментируя израильскую операцию в Газе, президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно подвергал ее резкой критике, назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "военным преступником" и обещал привлечь его к уголовной ответственности, а сам Израиль он назвал "террористическим государством". Нетаньяху в ответ заявил, что Эрдоган совершает геноцид курдов и не имеет права читать мораль Израилю.

В конце октября 2023 года на фоне обострения риторики со стороны Анкары МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов "с целью переоценки израильско-турецких отношений". Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.