Президент Чехии заявил о поддержке действий Израиля в Газе

Петр Павел сообщил, что Чехия рассматривает Израиль как своего друга и стратегического партнера

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Чехия полностью поддерживает право Израиля на борьбу с терроризмом и защиту своих граждан. Об этом прибывший с визитом в Тель-Авив президент Чехии Петр Павел заявил перед началом переговоров с израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

"Чехия полностью поддерживает право Израиля бороться с терроризмом и защищать своих граждан", - приводит слова Павела агентство ЧТК. В то же время президент заявил, что обеспокоен возможными жертвами среди мирного населения, находящегося в зоне конфликта.

Павел также выразил Тель-Авиву поддержку в связи с усилиями, направленными на возвращение заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС при проникновении на территорию Израиля из сектора Газа. Чехия, как сказал глава государства, Чехия рассматривает Израиль как своего друга и стратегического партнера.

По данным ЧТК, чешский президент намерен поднять тему возвращения заложников из плена в среду во время визита в Катар. В эту страну он направится после завершения поездки в Израиль.