Главы кабминов Финляндии и Швеции расскажут главе ЕК о приоритетах политики до 2029 года

Страны также передадут председателю Еврокомиссии свое совместное послание

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Главы правительств Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон проведут в Стокгольме 19 января совместную встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой представят свои приоритеты в рамках политики Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Европейская комиссия готовит стратегическую программу ЕС на 2024-2029 годы, уточняется в пресс-релизе. "Финляндия считает, что в следующей пятилетке мы в ЕС должны сделать особый акцент на экономической конкурентоспособности и европейской безопасности. Вместе с премьер-министром Швеции мы будем делать акцент на развитии внутреннего рынка, важности знаний и исследований, потенциале биоэкономики и регулировании, которое лучше учитывает условия государств-членов", - отметил Орпо.

Финляндия и Швеция также передадут председателю ЕК свое совместное послание.

Орпо, Кристерссон и фон дер Ляйен посетят инновационный центр финской компании Stora Enso, где обсудят лесную политику вместе с представителями шведской и финской промышленности, уточняется в сообщении.