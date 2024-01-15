Глава МО Турции заявил об уничтожении 77 боевиков РПК в Ираке и Сирии

Яшар Гюлер сообщил, что также уничтожили убежища, укрытия и нефтяные объекты

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Турецкая армия ликвидировала 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии с 12 января. Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"В результате воздушных операций на севере Ирака и Сирии уничтожено 78 целей террористической организации, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты, а также 77 террористов", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Глава Минобороны также заявил, что противодействие РПК будет продолжено до тех пор, "пока не будет ликвидирован последний террорист".

Операции в Ираке и Сирии начались после нападения 12 января боевиков РПК на турецкий военный пост на севере Ирака, тогда погибли девять военнослужащих.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.