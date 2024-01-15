В Польше не исключили нового наплыва украинских беженцев в страну

Замглавы польского МИД Анджей Шейна заявил, что это ляжет на страну тяжким грузом, и польское общество должно быть готовым к такому развитию событий

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Польские власти не исключают появления новой волны беженцев с Украины на территории республики в случае успешного наступления российских войск. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

"Не можем исключать того, что российское наступление приведет <...> к тому, что следующая [волна] миллионов украинских беженцев появится в Польше, главным образом женщины и дети. Это ляжет на нашу страну тяжким грузом, и польское общество должно быть готовым к такому развитию событий", - сказал Шейна. В этой связи он выразил согласие с позицией премьер-министра страны Дональда Туска, который ранее заявил, что Польша не будет принимать беженцев из других стран ЕС в рамках обсуждаемого в сообществе миграционного пакта.

Страны ЕС согласовали 20 декабря пакт о миграции и предоставлении убежища. Он предполагает создание единого механизма "гибкой солидарности", в рамках которого страны сообщества должны будут реагировать на усиление миграционного потока в любую из стран сообщества. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого непринятого мигранта. Инициатива также предусматривает усиление контроля на внешних границах Евросоюза.

22 декабря глава МВД Польши Марцин Кервиньский уточнил, что Варшава в случае вступления документа в силу в нынешнем виде будет пытаться использовать размещение беженцев с Украины в стране для того, чтобы не принимать новый поток нелегальных мигрантов из других государств сообщества.