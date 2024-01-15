В Британии сообщили, чтобы переданные Украине тральщики не будут пока использоваться

Это связано с тем, что Великобритания соблюдает Конвенцию Монтрё 1936 года, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Два британских минных тральщика типа Sandown, переданных ВМС Украины, не будут использоваться в ближайшее время, поскольку Великобритания соблюдает Конвенцию Монтрё 1936 года. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"Великобритания не перевозит материальную помощь, предназначенную для Украины, через Черное море или пролив Босфор. Как подписавшая сторона Великобритания привержена Конвенции Монтрё и приветствует решительную поддержку Турции в отношении Украины, особенно в вопросе имплементации Конвенции Монтрё для предотвращения эскалации в Черном море. В этом контексте не планируется, чтобы два бывших британских минных тральщика, недавно переданных ВМС Украины, действовали в Черном море, пока не позволят условия", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Тобиаса Эллвуда.

Минобороны Великобритании 11 декабря 2023 года сообщило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. В ведомстве выразили надежду, что благодаря этим поставкам Украина сможет нарастить экспорт своей продукции по Черному морю. В Минобороны королевства тогда пояснили, что речь идет о "долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО".

2 января власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине. Турция неоднократно заявляла, что неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё, и на основе ее 19-й статьи с началом спецоперации России на Украине закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. В Анкаре также подчеркивали, что продолжают усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море, чтобы не нарушать сложившихся в нем балансов.