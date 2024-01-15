Politico: дипломаты США обеспокоены высоким уровнем активности Китая в Давосе

Газета отметила со ссылкой на американского посла в Швейцарии Скотта Миллера, что Пекин направил в Берн 10 госминистров, при этом премьер Госсовета КНР Ли Цян "проведет встречу со швейцарскими лидерами"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Дипломаты США обеспокоены большой численностью и высокой активностью китайской делегации на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщила американская версия газеты Politico.

"Дипломаты США настолько взволнованы размером и планами китайской делегации в Швейцарии на этой неделе, что пытаются организовать встречу госсекретаря Энтони Блинкена с высокопоставленными представителями конфедерации, пока он находится в стране для участия в ВЭФ", - пишут обозреватели издания. Цель подобной встречи - убедить представителей Швейцарии, что США "не пренебрегают" общением с этой страной, в то время как китайская сторона якобы стремится наладить более теплые отношения с конфедерацией.

Газета указывает со ссылкой на американского посла в Швейцарии Скотта Миллера, что Пекин направил в Берн 10 госминистров, при этом премьер Госсовета КНР Ли Цян "проведет встречу со швейцарскими лидерами". По оценкам главы американского диппредставительства, госсекретарь "произведет плохое впечатление", если "хотя бы раз не пожмет руку недавно избранному президенту конфедерации Виоле Амхерд".

В госдепартаменте подтвердили газете, что встреча Блинкена с высшими должностными лицами Швейцарии запланирована, однако от дальнейших комментариев отказались.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.