СМИ: удары США по Йемену похоронили рейтинг Байдена среди избирателей-мусульман

Как пишет журнал Newsweek, это действие увеличит риск войны

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Удары США по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", санкционированные президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, похоронили его поддержку со стороны арабских и мусульманских избирателей в свете предстоящих президентских выборов. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на активистов мусульманских общин в США.

По оценкам издания, удары по Йемену, нанесенные по приказу Байдена, "станут еще одним гвоздем в крышку его гроба [популярности] среди арабских и мусульманских избирателей". По словам заместителя главы Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Эдварда Ахмеда Митчелла, с точки зрения мусульманской общины США "этот удар, нанесенный без одобрения Конгресса, незаконен, опасен и в конечном итоге не принесет мира, а лишь увеличит риск войны" на Ближнем Востоке. "Я думаю, многие люди обеспокоены тем, что наше правительство быстро защищает коммерческие перевозки, но не спешит защитить тысячи детей, которых убивают в Газе", - добавил он.

Ранее журнал сообщал, что в штатах, имеющих решающее значение для исхода запланированных на 5 ноября 2024 года президентских выборов, стартовала кампания #AbandonBiden (англ. отказаться от Байдена). Ее инициаторы - представители мусульманской общины, которые призывают не переизбирать президента из-за его реакции на палестино-израильский конфликт. По словам главы отделения CAIR в Миннесоте Джайлани Хуссейна, подавляющее большинство представителей диаспоры в его регионе заявили, что не отдадут свой голос за действующего президента на предстоящих выборах.

Совет по американо-исламским отношениям был основан в 1994 году. Как указано на его сайте, CAIR представляет собой крупнейшую мусульманскую правозащитную организацию в США с региональными отделениями по всей стране и штаб-квартирой на Капитолийском холме в Вашингтоне.

В ноябре Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвигали Байдену ультиматум с требованием использовать влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа. В противном случае авторы инициативы пообещали мобилизовать большое число мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы президента Соединенных штатов не переизбрали на следующий срок.